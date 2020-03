Stornara, incendio in discarica abusiva di 5mila mq: allarme fumi tossici

Un incendio è divampato la scorsa notte in una discarica abusiva che si trova tra Stornara e la vecchia strada per Cerignola, nel Foggiano. In fiamme cumuli di rifiuti abbandonati in un’area che si estende su una superficie di circa cinquemila metri quadrati. Sul posto stanno operando alcune squadre dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme. A ridosso della discarica abusiva c'è un accampamento di migranti.

Le indagini sono affidate ai carabinieri. In giornata - informano i carabinieri - interverrà il Nucleo ecologico di Bari per un approfondimento. Durante la notte è stato richiesto l'intervento del Nucleo biologico chimico radiologico dei Vigili del fuoco per verificare l’eventuale dispersione nell’ambiente di sostanze pericolose.