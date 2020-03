Foggia, aggredisce e minaccia guardia giurata del Pronto Soccorso: denunciato

Nella serata di ieri, intorno alle 23.30, la polizia è intervenuta nel locale pronto soccorso per aggressione ai danni di un operatore addetto alla sicurezza. La vittima è una guardia giurata, che ieri sera è stata identificata dagli agenti: aveva ancora sul volto i segni dell'aggressione. Il responsabile è un siciliano di 33 anni, che aveva afferrato con le mani la gola e minacciato in dialetto il vigilante, poiché la moglie lamentava forti dolori e chiedeva di essere visitata immediatamente ma non veniva ascoltata. L'uomo è stato denunciato per i reati di minacce e lesioni nei confronti di un incaricato di pubblico servizio.