Cerignola, spacciava cocaina dalla finestrella del bagno: arrestato

FOGGIA - I carabinieri di Cerignola hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne del posto, sorpreso alcuni giorni fa proprio mentre, attraverso la finestrella del bagno sul retro di casa sua, spacciava una dose di cocaina da 0,2 gr a un uomo, per 10 euro. Il giovane è stato accompagnato presso gli uffici della locale Compagnia Carabinieri e dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo la convalida dell’arresto, il Gip del Tribunale di Foggia ha disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per due volte al giorno, tutti i giorni. L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura di Foggia per uso personale di sostanze stupefacenti.