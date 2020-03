Nel Foggiano in arrivo 7,5 mln di fondi per interventi sulla viabilità

FOGGIA - Sette milioni e mezzo di euro in arrivo dalla Regione Puglia per finanziare interventi di viabilità in 21 comuni della Provincia di Foggia con popolazione inferiore ai 2mila abitanti. È il contenuto del protocollo sottoscritto questo pomeriggio a Foggia alla presenza degli assessori regionali ai Lavori Pubblici, Giovanni Giannini, e al Bilancio Raffaele Piemontese. Si tratta di fondi provenienti da un addendum del Patto per la Puglia, cha ha già stanziato risorse ministeriali per complessivi 10 milioni di euro in favore di 34 piccoli comuni pugliesi.

«Oggi il mosaico degli interventi in Capitanata si arricchisce di un ulteriore tassello che incrementa le risorse impegnate negli ultimi 5 anni dalla giunta Emiliano per il dissesto idrogeologico, le opere pubbliche e l’edilizia scolastica per un totale di 1 miliardo e 300 mila euro», ha detto Giannini. Piemontese ha parlato di «un segnale di attenzione nei confronti dei piccoli comuni da parte della Regione Puglia, ma soprattutto lo stanziamento di oggi sta ad evidenziare l’attenzione che abbiamo per i cittadini che vivono in queste aree interne, in queste realtà più piccole ma che hanno bisogno di avere dei servizi all’altezza».