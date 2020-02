Foggia, litiga con l'ex fidanzato e lo ferisce con un coltello: denunciata 26enne

Una lite per futili motivi tra due ex fidanzati, a Foggia, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. È successo venerdì scorso intorno alle 11.30 del mattino, quando alcuni passanti hanno segnalato un diverbio in corso in via Cavallotti, dove c'era anche una persona armata di coltello. Sul posto sono intervenute due volanti: i protagonisti della lite erano un 31enne, la sua ex fidanzata 26enne e un'amica di quest'ultima, 33enne.

L'uomo ha raccontato di aver litigato con la ex, che l'aveva ferito col coltello alla mano e al braccio. Inoltre nella colluttazione anche l'amica della ragazza era rimasta ferita. La giovane, non accettando la fine della relazione, è andata vicino casa dell'ex fidanzato, e davanti al suo rifiuto di farla entrare ha dato in escandescenze, danneggiando anche la porta d'ingresso. La giovane, però, ha riferito di essere stata colpita con un pugno dall'ex fidanzato, e di essersi dovuta difendere. I coinvolti sono rimasti tutti feriti lievemente. La 26enne è stata denunciata e il coltello, con un seghetto da cucina, e una lama di 10 centimetri, è stato sequestrato.