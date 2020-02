Foggia, in 3 rapinano un cittadino indiano e gli rompono il naso: 2 arresti

La polizia di Foggia ieri è arrivata in viale XXIV Maggio per una segnalazione di rissa in strada. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo indiano di 32 anni seduto per terra, con il naso sanguinante, che ha raccontato di essere stato aggredito da tre persone. Dopo averlo colpito gli hanno anche strappato la borsa contenente poche decine di euro e i documenti, e sono scappate. Due degli aggressori sono stati bloccati, e gli agenti hanno trovato anche la borsa, che era stata lanciata oltre la recinzione che divide il nodo intermodale dalla stazione ferroviaria.

La vittima è stata condotta al Pronto Soccorso con una frattura al naso, ma ha dato false generalità, tanto che i poliziotti hanno scoperto che su di lui pendeva un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. L'uomo ha riavuto indietro la borsa ma è stato denunciato. I due malfattori, due marocchini di 41 e 34 anni, con il permesso di soggiorno scaduto, sono stati condotti in carcere per rapina.