Rifiuti, traffico illecito nel Parco del Gargano: 6 arresti

FOGGIA - I Carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe) di Bari e del Comando provinciale di Foggia stanno eseguendo dall'alba di oggi un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di sei persone accusate di aver illecitamente smaltito, riempiendo avvallamenti naturali del terreno, rifiuti pericolosi e non all'interno dell'area protetta del Parco nazionale del Gargano. L'ordinanza è stata emessa dal gip del tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia (Dda). Ulteriori particolari saranno forniti nel corso di una conferenza stampa prevista per le 10:30 odierne presso la Procura di Bari.