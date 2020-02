Torremaggiore, fiamme dolose distruggono auto di un vigile urbano

TORREMAGGIORE - Un incendio ha distrutto durante la nottata l’auto di un agente della polizia locale in servizio presso il comune di Torremaggiore. Il veicolo , una Citroen «C5», era parcheggiato sotto casa dell’uomo, in via Carlo Alberto della Chiesa. Il mezzo è andato completamente distrutto. Il vigile urbano di 53 anni è stato ascoltato dai carabinieri ai quali ha riferito di non aver mai ricevuto alcun tipo di minacce. In zona non sono presenti telecamere di sorveglianza. Gli investigatori non hanno trovato tracce di liquido infiammabile ma sono certi che si tratti di un incendio di origine dolosa.