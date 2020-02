Foggia, aveva trasformato casa in luogo di spaccio: nei guai insospettabile 22enne

FOGGIA - Un giovane di 22 anni, della provincia di Foggia ma residente nel capoluogo, aveva trasformato la sua abitazione in viale Ofanto in un laboratorio per il confezionamento e lo spaccio di sostanze stupefacenti. A scoprirlo sono stati i poliziotti che, l'altra notte, insospettiti dalla presenza di un giovane assuntore di stupefacenti, lo hanno pedianto, vendendolo poi intrufolarsi nel portone di ingresso di un condominio. L’atteggiamento sospetto del ragazzo hanno indotto gli uomini in divisa ad effettuare un controllo più approfondito. E così entrati nell’androne dell'edificio si sono accorti che il ragazzo, per sottrarsi al controllo, si stava dando alla fuga salendo velocemente le scale. Dopo averlo seguito sino al secondo piano, hanno notato che il ragazzo entrava in un appartamento. A quel punto i poliziotti hanno fatto irruzione nell'abitazione notando dappertutto disordine. Entrando in cucina, gli agenti hanno trovato sul tavolo della marijuana essiccata e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle singole dosi. La perquisizione dell'appartamneto, poi, ha consentito di trovare il fuggitivo in compagnia di un altro giovane che è risultato essere l’affittuario dell’appartamento.

Oltre alla marijuana, i poliziotti hanno rinvenuto altro stupefacente del tipo hashish e cocaina, quest’ultima già confezionata in 14 dosi. In camera da letto, infine, hanno sequestrato oltre tremila euro in denaro contante, suddivisa in banconote di piccolo taglio e monete, provento dell’attività di spaccio. Il giovane affittuario dell'abitazione, pertanto, è stato arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari mentre il giovane assuntore di stupefacenti è stato segnalato alla Prefettura.