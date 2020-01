San Paolo Civitate, GdF scopre azienda agricola con 91 lavoratori in nero: 400mila euro evasi

La Guardia di Finanza di Foggia ha portato alla luce un'evasione fiscale in un'azienda di San Paolo Civitate (Fg) che opera nel supporto alla produzione agricola. L'azienda pur effettuando regolarmente le comunicazioni di assunzione dei lavoratori, ha omesso tutti i connessi adempimenti fiscali. In particolare è stato accertato che l'azienda aveva comunicato l'assunzione di 91 braccianti, ma non ha ottemperato agli obblighi in materia fiscale e previdenziale, e non aveva versato le ritenute Irpef, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. in totale sono stati nascosti al fisco 400mila euro.