Foggia, rinchiude per due giorni la moglie in casa: arrestato

FOGGIA - Ha costretto la propria moglie a restare chiusa in casa per due giorni, consentendole di uscire solo per svolgere le incombenze domestiche. È quanto accertato dagli agenti della squadra mobile che hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 51enne di Foggia. L’uomo è accusato di maltrattamenti ai danni del suo nucleo familiare, lesioni e sequestro di persona nei confronti della moglie, nonché di minaccia aggravata diretta al suocero. Gli investigatori hanno infatti accertato che il 51enne, oltre ad aver minacciato il suocero di volergli incendiare l’auto, gli ha più volte ripetuto di voler uccidere sua moglie, «proprio come ha fatto a Orta Nova Cristofaro Aghilar», il 36enne che lo scorso ottobre ha ucciso con alcune coltellate la mamma della sua ex fidanzata.

Grazie alle indagini e alle testimonianze delle vittime, i poliziotti hanno ricostruito anni di violenza e soprusi subiti dalla moglie spesso alla presenza dei quattro figli della coppia.