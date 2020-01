S.Nicandro Garganico, slot e scommesse in circoli privati: evase imposte per 8 mln di euro

Imposte evase per 8 milioni di euro. È quanto accertato dai militari della Guardia di finanza di Foggia nell’ambito di una serie di controlli in materia di giochi e scommesse in alcuni circoli privati di San Nicandro Garganico (Foggia). I finanzieri hanno accertato che all’interno di questi locali erano stati messi a disposizione dei clienti apparecchi dotati di schede di gioco illegali e privi di qualsiasi autorizzazione e di collegamento alla rete nazionale di raccolta del gioco. I militari hanno scoperto negli stessi esercizi anche alcuni apparecchi detti «Totem», in grado di consentire l’accesso a piattaforme di gioco online illegali. Nello specifico le fiamme gialle hanno sottoposto a sequestro 7 Totem e 9 Newslot2. Contestate violazioni amministrative sulla mancanza di autorizzazioni in materia di giochi, per sanzioni pecuniarie di 200.000 euro. Al termine dei controlli i finanzieri hanno scoperto un’evasione ai fini dell’Imposta unica sulle scommesse di 459.900 euro, ai fini del Prelievo Erariale Unico di 435.500 euro e ai fini delle Imposte dirette di circa 7.200.000 euro.