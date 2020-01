Foggia, rapinano titolare autodemolizioni e lo lasciano legato e incappucciato

FOGGIA - È stato incappucciato e legato con una corda: il titolare di una ditta di autodemolizione è stato rapinato così la scorsa notte in via Manfredonia, alla periferia di Foggia. Stando al racconto fornito ai poliziotti dalla vittima, che abita accanto alla ditta, l’uomo ha udito i cani abbaiare ed è uscito di casa per controllare quanto stesse accadendo. Improvvisamente, è stato raggiunto alle spalle da due sconosciuti che lo hanno incappucciato e immobilizzato. Poco dopo è riuscito a liberarsi e a contattare il 113.

In un sopralluogo gli agenti hanno accertato che il catenaccio del cancello era stato tranciato e parte della recinzione abbattuta. Gli uffici erano stati completamente messi a soqquadro. Il proprietario ha poi riferito che i banditi avevano portato via due auto demolite, un computer e una stampante.