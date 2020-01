Vieste, 400 dosi di marijuana in casa: e rubava anche energia elettrica

Gli agenti della Polizia Stradale di Vieste, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno sorpreso nella propria abitazione un cittadino italiano di anni 54, residente in Vieste, in possesso di circa 400 dosi di marjuana già confezionati e pronti per lo spaccio, di un bilancino elettronico e di semini della stessa sostanza. Nel corso della perquisizione i poliziotti verificavano anche che il prevenuto era allacciato abusivamente alla rete elettrica, by-passando il contatore Enel tramite un cavetto collegato direttamente alla rete di e-distrubuzione, privo di qualsiasi protezione e sicurezza per gli stessi occupanti dell’abitazione.

I Tecnici Enel, prontamente intervenuti per la messa in sicurezza dell’appartamento, stimavano un danno economico per l’Azienda di oltre 1.200 euro. Il 54enne è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e furto di energia elettrica: è stato posto inizialmente ai domiciliari e, dopo l'udienza di convalida, è stato rimesso in libertà con con l’obbligo di firma per tre giorni settimanali.

Nei giorni precedenti, la Stradale di foggia ha denunciato a piede libero due cittadini italiani trovati in possesso di 129 dosi di marijuana, nascoste a bordo dell’autovettura con cui viaggiavano.