Foggia, 72enne si cala i pantaloni e fa pipì nel centro commerciale: «Mi scappava troppo»

FOGGIA - Sorpreso in un centro commerciale con i pantaloni abbassati mentre, camminando, urinava tra i reparti, non curandosi della presenza di altri clienti. È successo ieri, a Foggia, intorno alle 14, nei corridoi del centro commerciale di viale degli Aviatori. L'uomo, un 72enne del luogo, una volta fermato dalla polizia allertata dagli altri avventori, si è giustificato affermando di essere stato sopraffatto da un incontenibile e improvviso bisogno di fare pipì. Per questo è stato denunciato per atti osceni, avendo compiuto il gesto in un posto dove circolano anche dei minori.