Borgo Segezia,scoppia rissa tra romeni e albanesi: tre feriti, uno è in rianimazione

BORGO SEGEZIA - Tre rumeni sono stati feriti e uno di loro è gravissimo - un giovane di 24 anni accoltellato all’altezza della milza - in una rissa avvenuta la notte di San Silvestro davanti a un locale a Borgo Segezia, nel Foggiano. Il giovane è arrivato in ospedale a Foggia in gravissime condizioni, poi i medici sono riusciti a stabilizzarne le funzioni e ora, ricoverato in rianimazione, non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Nella rissa con altri cittadini dell’Est, forse albanesi, altri due giovani rumeni, di 20 e 26 anni, sono rimasti leggermente feriti e guariranno in pochi giorni. Sulla dinamica dell’episodio indagano i carabinieri che, intervenuti sul posto, hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza del locale.