San Giovanni Rotondo, gli studenti dell’Alberghiero chef di Natale per 150 poveri

SAN GIOVANNI ROTONDO - L’Istituto Michele Lecce di San Giovanni Rotondo con la sede associativa di Manfredonia fa Natale con i poveri e meno fortunati.

Tantissime le iniziative messe in campo dall’Istituto Miche Lecce, come detto, in sinergia con la sua sede sipontina, sotto la guida del dirigente scolastico Luigi Talienti, per rafforzare il ruolo dell’istituto come punto di riferimento e di eccellenza dell’intero territorio. Destinitari delle iniziativa natalizie poveri e persone disagiate. Ad inizio anno le classe quinte si sono recate in visita didattica alla Perugina, dove hanno potuto osservare nei dettagli tutta la fase della produzione del cioccolato; il 4 dicembre ad Apricena l’Istituto Lecce ha vinto il premio Gargano style per il settore cucina. E ancora: docenti ed alunni in prima fila presso l’hospice di San Marco in Lamis, dove hanno portato il pranzo agli ospiti della struttura con musica e tanti sorrisi. E ancora: il 6 dicembre presso la Casa Cricondariale di San Severo sono state offerte crostate ai detenuti, con la collaborazione del prof. Antonio Cannata. Alcuni giorni fa presso il Poliambulatorio dell’ospedale di San Giovanni nel reparto oncoematologia pediatrica, gli studenti si sono vestiti da clown ed hanno portato il pranzo, regali e sorrisi. Con la pastorale diocesana di Manfredonia e San Giovanni, i ragazzi hanno cucinato una-due volte a settimana per i poveri e poi gemellaggio con scambio culturale con gli studenti della Lituania che sono stati ospiti dell’Istituto alberghiero di San Giovanni Rotondo. Il 17 dicembre altra iniziativa dell’Istituto per il progetto ”Sole” presso L’Uepe(ufficio esecuzione penale esterno) di Foggia, azioni rivolte a persone detenute ai domiciliari.Il 20 dicembre pranzo con i poveri per 150 persone, in collaborazione con il comune, presso il refettorio della chiesa grande dei Cappuccini. Presso lo stesso istituto presentato il libro della giornalista-scrittrice Michela Magnifico “Io mi dono” con la partecipazione dell’Ail, ma non mancano in iniziative già programmate per il prossimo: il 13 gennaio del 2020 saranno ospiti gli alunni di Cracovia per l’Erasmus ed il 17 febbraio presso la tenuta Chianchito largo ai prodotti agroalimentari con la presenza di tutte le aziende del territorio.