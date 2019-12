Manfredonia, barche «in regola» senza essere state controllate: 2 militari Capitaneria arrestati, 27 indagati

A Manfredonia sono stati arrestati due militari della Capitaneria. È l'esito dell'operazione 'Nettuno', che ha visto il Nucleo Speciale di Intervento del Corpo delle Capitanerie di Porto impegnato in una complessa attività di indagine diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia. Ci sono 27 indagati in tutto: due militari sono finiti ai domiciliari, due altri sono stati sospesi dal servizio per 12 mesi, e gli ultimi 23 sono indagati (9 civili). Contestato il reato di falso ideologico: nel mirino le imbarcazioni che venivano giudicate 'in regola', con l'applicazione del 'bollino blu', senza alcun controllo.