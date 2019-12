Foggia, tentano di truffare due donne fingendo incidente: identificati in due

La polizia di di Foggia è intervenuta ieri sera nel capoluogo dauno, in corso Garibaldi, per una segnalazione di tentata truffa ai danni di due donne in un'auto. I due malfattori, ancora sul posto quando sono arrivati gli agenti, hanno tentato di fuggire ma sono stati immediatamente fermati. L'uomo, poco prima, in bicicletta, aveva urtato di proposito l'autovettura, e aveva poi inseguito le due donne sostenendo di aver avuto un danno allo schermo del suo telefono. Ha mostrato alle due un cellulare con lo schermo effettivamente distrutto e ha cominciato a chiedere un risarcimento. Nel frattempo è arrivato anche un complice, M.E., di 24 anni. Sequestrati anche due coltelli, uno a serramanico e uno a scatto. Le donne hanno la possibilità di querelarli.