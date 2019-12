San Severo, sorpresi a rubare nel cimitero: ladri messi in fuga

SAN SEVERO - Tre uomini intenti a forzare alcune tombe gentilizie familiari sono stati sorpresi ieri sera nel cimitero di San Severo da alcune guardie giurate che hanno messo in fuga i malviventi. Lo scorso 25 settembre nello stesso cimitero fu arrestato un uomo che stava trafugando suppellettili dalle tombe.

«Presto - assicura il sindaco Francesco Miglio - avremo in dotazione anche il servizio di videosorveglianza ormai indispensabile per arginare e frenare questo triste fenomeno di furto di arredi funerari di ogni genere»