Miur assegna a Università Foggia 44 mln di euro per edilizia e ricerca

FOGGIA - «Investiremo tanto in edilizia, in ricerca scientifica e in ammodernamento infrastrutturale, miglioreremo sensibilmente la qualità dei servizi tenendo in maggiore considerazione il soddisfacimento degli studenti». È quanto afferma il rettore dell’Università degli Studi di Foggia, Pierpaolo Limone, annunciando la notizia che per il secondo anno consecutivo, il Fondo di finanziamento ordinario (Ffo), assegnato dal Miur all’Ateneo dauno ha superato i 40 milioni di euro.

Esattamente sono poco più di 44 milioni, tre in più rispetto allo scorso anno. Il rettore Limone chiama in causa le cosiddette «quote premiali» contenute nel Fondo di finanziamento ordinario e ripartite proporzionalmente tra gli atenei ritenuti più virtuosi, ovvero che osservano meglio i vincoli imposti dal Miur. Come quelli sulla spesa del personale, che l’Università di Foggia ha ridotto fino al 70,04%; oppure quelli sulle tasse universitarie, che storicamente UniFg mantiene tra le più basse in Italia. «Non abbiamo alcuna intenzione di sperperare risorse, men che meno quelle pubbliche - conclude Limone - ma Foggia e la Capitanata devono concretamente percepire l’università come un riscatto sociale in grado di migliorare la vita di tutti».