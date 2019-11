San Severo, dalle «lucciole» voleva 50 euro a settimana: arrestato per estorsione

Ha preteso 50 euro a settimana da cinque prostitute minacciandole che se non avessero pagato avrebbe impedito loro di continuare a lavorare sulla statale 16, nel Foggiano. Per dimostrare che le sue minacce erano reali, in una occasione ha mandato in frantumi con un pugno il vetro del finestrino di un’auto nella quale una delle ragazze si stava prostituendo. Lo hanno accertato gli agenti di polizia che per questo hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Foggia, nei confronti di un 47enne di San Severo accusato di tentata estorsione. L’uomo, pregiudicato, era già detenuto.

Le richieste estorsive del 47enne risalgono a settembre scorso quando ha avvicinato alcune prostitute straniere e, dopo essersi accertato che non avessero un protettore, ha preteso 50 euro a settimana per consentire loro di continuare a svolgere l'attività di meretricio.