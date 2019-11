Foggia, aggredisce poliziotto che lo sorprende a rubare: arrestato 38enne

FOGGIA - Un poliziotto ha sorpreso un ladro intento a rubare nel garage condominiale della sua abitazione a Foggia. Quando l’agente si è qualificato e ha intimato al malfattore di fermarsi, è stato aggredito ma è riuscito comunque a bloccare il ladro e a chiamare la centrale operativa. Il malvivente, però, approfittando di un momento di distrazione del poliziotto, lo ha nuovamente assalito riuscendo a scappare. A questo punto l’agente ha sparato due colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio, e ha bloccato definitivamente il ladro, di 38 anni, che è stato arrestato per rapina e lesioni.

Il poliziotto, medicato in ospedale, ha riportato ferite giudicate guaribili in 40 giorni.