Borgo Mezzanone, migrante accoltellato: ferito a un polmone, è grave

Un extracomunitario è stato colpito con un’arma da taglio, ferito a un polmone, ieri sera nel ghetto di Borgo Mezzanone, la baraccopoli abusiva sorta accanto al Cara, il Centro richiedenti asilo politico nel Foggiano. Si tratterebbe di un cittadino ghanese, ora ricoverato agli Ospedali Riuniti di Foggia. In nottata è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. I medici sono riusciti a stabilizzare le sue condizioni, non dovrebbe essere in pericolo di vita. La dinamica del ferimento è ancora tutta da accertare.

A quanto si è appreso, l’uomo è stato abbandonato, ferito, all’ingresso posteriore del Cara, da persone non ancora identificate. Lì il personale del 118 gli ha prestato le prime cure, ma vista la gravità della lesione hanno disposto il trasferimento all’ospedale foggiano.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri. Non si esclude che il migrante possa essere stato accoltellato durante un litigio con altri extracomunitari che vivono nella baraccopoli.