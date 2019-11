S.Severo, spaventa i passanti brandendo un bastone e tenta di colpire agenti: arrestato nigeriano

La polizia di San Severo (Fg) ha arrestato un nigeriano di 32 anni, senza fissa dimora, per resistenza a Pubblico Ufficiale. I poliziotti sono intervenuti in via Foggia per la presenza di un uomo che inveiva e lanciava oggetti alle auto in transito, brandendo un bastone. All'arrivo dei poliziotti, il nigeriano si è diretto verso di loro con aria minacciosa, tentando di colpirli col bastone, ma gli agenti sono riusciti a schivarlo. È stato necessario l'utilizzo dello spray al peperoncino: solo così il 32enne è caduto a terra ed è stato immobilizzato. Durante il tragitto in Questura, l'uomo ha continuato a prendere a calci l'auto della polizia: nel suo zaino sono state trovate due paia di forbici. Tutto è stato sequestrato, e l'uomo condotto nel carcere di Foggia.