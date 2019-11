S.Severo, rubano 3 quintali di olive, ma un cittadino li vede e chiama i cc: furto sventato

Un cittadino di San Severo (Fg) nel pomeriggio di venerdì scorso ha telefonato al 112 per allertare i carabinieri che in località Spaviento alcune persone si stavano aggirando in maniera sospetta in un fondo dove erano coltivate olive. Pertanto una pattuglia è stata inviata sul posto e ha notato alcune persone che scappavano a piedi nei campi, evidentemente avvisati da qualcuno del fatto che fossero arrivati i controlli. I ladri, tuttavia, avevano abbandonato sul posto un'auto, alcune reti e tre bastoni utilizzati per far cadere le olive. Sulla vettura ne erano già stati caricati tre quintali, ed era stata applicata una targa contraffatta. Le olive sono state restituite al proprietario, si indaga per identificare i responsabili.