Non ci sono bus: 70 bimbi del campo nomadi saltano lezioni a Foggia

FOGGIA - Niente scuola per 70 bambini che vivono nel campo nomadi di Arpinova, borgata a qualche chilometro da Foggia. Nonostante la scuola sia iniziata da quasi due mesi, il Comune non ha ancora attivato il servizio di trasporto scolastico, ovvero un bus navetta che tutte le mattine accompagni i bambini dal campo ai rispettivi istituti scolastici. «Il problema del trasporto scolastico - fanno sapere dal campo nomadi - si ripropone ogni anno. Nel 2018 i bambini hanno iniziato le lezioni a metà ottobre. Quest’anno - racconta il mediatore culturale Emran Mememdov - la situazione è ancora più critica visto che siamo a novembre e il servizio non è stato attivato». A quanto si apprende i ragazzini più grandi del campo di Arpinova, pur di recarsi a scuola tutte le mattine, sono costretti a percorrere oltre due chilometri a piedi per raggiungere la fermata dell’autobus. Il caso è stato denunciato da due consiglieri comunali di opposizione, Anna Rita Palmieri e Michele Norillo, che hanno portato la questione sul tavolo dell’assessorato ai servizi sociali del comune di Foggia. L'assessore Raffaella Vacca assicura che «ieri mattina è stata firmata la determina per l’espletamento del servizio a seguito del bando di gara pubblicato dagli uffici dell’assessorato ai servizi sociali».