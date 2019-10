San Severo, rubano camion carico di pianoforti: danni per oltre 100mila euro

FOGGIA - Ammonta a circa centomila euro il valore del furto di un furgone che trasportava pianoforti della ditta Clivio Pianoforti di Pescara. Il fatto è avvenuto verso le 21 in via Togliatti a San Severo. I ladri hanno portato via due pianoforti, di cui uno a coda ed uno verticale e tutta l’attrezzatura indispensabile per il carico e scarico della merce. La denuncia arriva direttamente dal titolare dell’azienda, Pasqualino Clivio che si dice incredulo per l’accaduto.

«Noleggiamo pianoforti per grandi eventi in tutta la Puglia. Ieri sera eravamo di ritorno verso Pescara quando abbiamo deciso di fare una piccola sosta a San Severo per mangiare un boccone. In pochi attimi però hanno portato via il furgone con l’intero carico».