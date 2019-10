Foggia, dall'emendamento al numeretto per l'appuntamento: «Continue clientele»

Il procuratore aggiunto Antonio Laronga ha raccontato in conferenza stampa che «per entrare nell’ufficio dei Cera a San Marco in Lamis si prendeva il bigliettino con il numero, come in salumeria. Mettevano in atto continue attività clientelari, per questo ne abbiamo ritenuta la pericolosità sociale e abbiamo deciso di chiedere l’arresto».

Ed ecco l'emendamento presentato e poi ritirato che avrebbe potuto comportare la cessazione delle funzioni principali del consorzio di Bonifica di Capitanata. Sarebbe stato questo lo strumento utilizzato dall’ex parlamentare Angelo Cera e da suo figlio Napoleone, consigliere regionale, per costringere i vertici del consorzio di Bonifica ad assumere alcune persone da loro indicate nonostante l’Ente non avesse la necessità di ricoprire ulteriori posizioni lavorative. Per questa vicenda contestata dalla procura di Foggia, i due esponenti politici sono stati messi agli arresti domiciliari con l’accusa di tentata concussione.

Per l’accusa, avrebbero fatto pressioni sul presidente del consorzio di bonifica, Giuseppe De Filippo, il direttore generale Santoro Francesco e sul direttore dell’Area Agraria Luigi Nardella utilizzando come minaccia l’emendamento che, scrive il gip nell’ordinanza, venne effettivamente presentato nel dicembre 2018 nella riunione della prima commissione Bilancio della Regione e subito ritirato da Napoleone Cera.

Il provvedimento, ha spiegato il procuratore di Foggia Ludovico Vaccaro, «avrebbe comportato l’automatica cessazione delle funzioni principali del Consorzio, trasferite all’AQP, unitamente al personale dipendente». «Successivamente Angelo e Napoleone Cera - si legge nell’ordinanza - richiedevano nuovamente ai vertici del consorzio di assumere le persone da loro segnalare, manifestando loro espressamente come il ritiro dell’emendamento fosse stato un gesto di cortesia nei confronti del Consorzio».

In una intercettazione, Napoleone dice al padre: «sto aspettando che mi vengono a trovare, perché adesso abbiamo la riforma del consorzi in consiglio regionale, se non mi vengono a trovare li faccio sparire, capito?».