Appalti sanità, arrestati a Foggia i politici Angelo e Napoleone Cera: concussione

Concussione negli appalti di Sanitaservice Foggia. È l’accusa che stamattina ha portato ai domiciliari l’ex parlamentare Udc, Angelo Cera, 67 anni, e suo figlio Napoleone, 39 anni, consigliere regionale dello stesso partito. Il provvedimento chiesto dal pm Marco Gambardella ed emesso dal gip Carmen Corvino è stato eseguito stamattina dalla Finanza. Nel fascicolo si fa riferimento a numerosi episodi di condizionamento delle procedure dell’azienda sanitaria.

Un rivolo di questa inchiesta ha coinvolto nei giorni scorsi, ma per una vicenda completamente diversa, l'assessore regionale al Welfare, Totò Ruggeri e il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, entrambi indagati per una nomina ("mai fatta") in una Asp, un'azienda di servizi alla persona. Era stato lo stesso Emiliano, ieri, dopo il suo assessore 24 ore prima, a rendere pubblico via Facebook del suoi coinvolgimento nell'indagine, lo stesso giorno che Ruggeri - convocato in procura - si era avvalso della facoltà di non rispondere, rinviando ai prossimi giorni la possibilità di chiarire i contorni della vicenda. Da qui l'intreccio con l'inchiesta madre, culminata oggi con gli arresti di padre e figlio. Da quanto si è appreso ci sarebbero altre persone indagate.

LA NOMINA ASP "MAI FATTA" E LA CONTROPARTITA

L’ipotesi del pm Marco Gambardella con l’aggiunto Antonio Laronga riguarda la nomina del commissario della Asp «Castriota e Corropoli» di Chieuti (dopo le dimissione del cda), un’azienda di servizi alla persona che controlla tre strutture assistenziali della zona garganica, e prende le mosse - lo si evince dagli atti finora conoscibili - dalle intercettazioni telefoniche disposte sull’utenza del consigliere regionale Cera, anche lui esponente dell’Udc come Ruggeri.

Nello scorso febbraio, a seguito delle dimissioni del cda, la Regione - come previsto dalla legge 15/2004 - avrebbe dovuto nominare alla Asp un commissario per sei mesi. Ed è a questo punto che - per quanto è possibile ricostruire anche attraverso fonti direttamente a conoscenza di quanto accaduto otto mesi fa - Emiliano (in quanto capo del centrosinistra in Puglia) avrebbe chiesto a Cera di impegnarsi per la ri-elezione di Francesco Miglio a sindaco di San Severo. Un impegno politico, appunto, che avrebbe avuto come contropartita la richiesta da parte di Cera di nominare a commissario della Asp di Cosimo Titta, avvocato fedelissimo del consigliere foggiano (di cui è collaboratore al gruppo Udc in Regione). Nomina che, peraltro, non è mai stata perfezionata perché Emiliano non ha mai firmato il relativo decreto.

L’assessore Ruggeri, che ha la delega al Welfare, è materialmente responsabile dell’istruttoria con cui poi viene formato il decreto di nomina. La Procura di Foggia lo considera evidentemente il «tramite» dell’accordo, anche perché l’esponente Udc avrebbe avuto in mente un diverso commissario, Eusebio Ferraro, commercialista salentino suo conterraneo.

La versione dei fatti offerta ieri dal governatore («Ero libero di proporre alla giunta qualunque nominativo, senza limiti di qualificazione professionale e senza necessità di procedure ad evidenza pubblica non previste da nessuna legge nazionale o regionale per l’incarico di commissario») ha dunque una sua logica politica. «Non escludo che alcune di queste indicazioni siano alle volte pittoresche, veementi, fondate su pressioni e interessi politici, finanche elettorali in alcuni casi», aggiunge Emiliano, «ma a mio parere tali indicazioni sono sempre legittime perché finalizzate all’esercizio di un potere assolutamente discrezionale». La Procura di Foggia ritiene però, evidentemente, che questo meccanismo sia il sinallagma di un accordo illecito.