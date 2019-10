Vieste, pregiudicato 35enne gambizzato vicino a villa comunale

Un uomo di 35 anni, Vincenzo Cristali, con precedenti penali, è stato ferito ad una gamba da un proiettile d’arma da fuoco sparato in un agguato compiuto nel primo pomeriggio di oggi in via Lorenzo Fazzini, nelle vicinanze della villa comunale di Vieste, nel Foggiano.

L’uomo, noto alle forze di polizia, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto ci sono carabinieri e personale del 118.