Foggia, scontro frontale sulla Ss673: due feriti, uno è grave

FOGGIA - Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 10 all'incrocio tra il tratturo Camporeale e la strada statale 673 circonvallazione di Foggia. Ad entrare in collisione, per cause ancora da stabilire da parte della polizia locale intervenuta per i rilievi del sinistro, una Fiat Punto ed una Bmw.

Entrambi i conducenti sono stati trasportati presso il locale pronto soccorso da ambulanza del 118, uno in codice rosso. Non si conoscono le loro condizioni. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale, i carabinieri e il personale Anas.