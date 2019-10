Foggia, rubata la corona d'argento della Madonna dell'Incoronata

Ignoti hanno rubato in pieno giorno la corona in argento della statua della Madonna dell’Incoronata che si trova nella chiesa di San Francesco Saverio in piazza XX settembre, a Foggia. La corona, del valore di alcune migliaia di euro, era stata acquistata con le offerte dei fedeli.

Sono state avviate indagini per identificare gli autori del furto che ha creato sgomento e sconcerto tra i tanti fedeli che quotidianamente si recano in preghiera davanti alla statua della Vergine nera, posta nella chiesa che si trova in pieno centro, sin dal lontano 1800. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.