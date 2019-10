Cerignola, propone prestazione sessuale ai carabinieri per evitare una multa: arrestata

I carabinieri di Cerignola (Fg) hanno arrestato in flagrante per istigazione alla corruzione una donna rumena di 33 anni, già nota alle forze dell'ordine. La donna alcune sere fa, nel corso di un controllo in via Gran Sasso, è stata fermata dai militari mentre era a bordo della sua auto insieme a due uomini. Il conducente, rumeno anche lui, era sprovvisto di patente di guida, mai conseguita. La donna allora, per evitare la contravvenzione e il sequestro dell'auto, ha proposto ai militari una prestazione sessuale. I carabinieri, sbalorditi, l'hanno arrestata per istigazione alla corruzione. La donna, sottoposta ai domiciliari, dopo la convalida dell'arresto è stata liberata.