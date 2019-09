San Marco in Lamis, dopo 5 anni arrivano 2mln per i danni da alluvione

«Ottima notizia per San Marco in Lamis. Con quei fondi sarà possibile mettere in sicurezza una zona della città, mentre per l’altra siamo in attesa dell’approvazione del relativo progetto e finanziamento»: parole e musica di Michele Merla, sindaco piddino della città dei due conventi.

Il riferimento del primo cittadino è ai danni causati dall’alluvione del settembre 2014 ed allo stanziamento di trenta milioni di euro per opere di mitigazione del rischio idrogeologico (coinvolti 14 Comuni dei Monti Dauni ed uno solo del Gargano, appunto San Marco in Lamis) da parte della giunta regionale. L’esecutivo che nella seduta del 23 settembre scorso ha diramato l’elenco degli interventi che formano il primo atto integrativo dell’accordo di programma tra Regione Puglia e ministero dell’Ambiente, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Le risorse provengono dal portafoglio del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 che l’amministrazione regionale ha deciso di destinare alla messa in sicurezza del territorio. «Un obiettivo strategico – dice l’assessore regionale Raffaele Piemontese - che inquadra la priorità delle priorità, capace com’è di influenzare e rendere più efficace ogni altro programma o tipo di intervento negli altri settori di sviluppo sociale ed economico». In sintesi, quindici opere da realizzare in 14 comuni dei Monti Dauni ed uno solo del Gargano. Le risorse impegnate ammontano a 29 milioni e 809.091,78 euro che vanno a integrare un accordo di programma risalente addirittura al 2010 e aggiornato da una serie di successive delibere del Cipe.

Alla città del sindaco Michele Merla sono stati assegnati circa 2,1 milioni di euro. Le opere riguarderanno interventi in via Londra, via Fiume, via Atene e via Nardella. Nella seduta della giunta regionale dello scorso 23 settembre, su proposta dell’assessore ai trasporti, lavori pubblici e difesa del suolo Giovanni Giannini, è stato in sostanza dato il via alla fase attuativa, che sarà curata dal presidente della Regione Puglia in qualità di commissario del governo. «Finalmente dal settembre 2014 sappiamo qualcosa dei progetti presentati dopo l’alluvione che mise in ginocchio la Città di San Marco in Lamis. 5 anni di attesa, mi sembra un buon ritmo. Siamo solo stati fortunati che non si sono ripetute simili piogge! Non c’è da vantarsi, ma solo da lagnarsi per la lentezza dei fondi contro il dissesto» è invece il commento dell’ex sindaco di San Marco in Lamis, Angelo Cera, alla notizia diffusa dall’assessore regionale al Bilancio, Raffaele Piemontese.