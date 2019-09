Cerignola, in casa hashish e una targa clonata: arrestato 26enne

I carabinieri di Cerignola (Fg) hanno arrestato in flagrante un 26enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo avergli perquisito la casa, i militari hanno trovato quasi 1 chilo di hashish e una targa di ciclomotore clonata. Il giovane prima è stato fermato e trovato in possesso di 7 stecchette di hashish per circa 20 grammi, poi in un garage di sua disponibilità sono state scovate altre dosi, e denaro in contanti. Il ragazzo si trova ai domiciliari.