Versa vino in strada in bicchieri di vetro: ristoratore multato a Monte Sant'Angelo

Ristoratore versa in calici di vetro un Brunello di Montalcino del 1997, ma viene multato dai vigili per non aver utilizzato bicchieri in plastica. È accaduto a Monte Sant'Angelo, città dei due siti Unesco, nel Foggiano. A denunciare l’accaduto è stato il presidente di Confesercenti Foggia Alfonso Ferrara, ma il sindaco Pierpaolo D’Arienzo parla di un errore del vigile urbano nell’applicazione di un’ordinanza comunale.

Secondo Ferrara, che ha chiesto un incontro con il sindaco nel «divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, alimenti e bevande dalle 21 alle 7, nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro», al punto quattro dell’ordinanza, «i ristoranti non sono menzionati nelle attività esplicitamente indicate». «La mia ordinanza è chiara - replica il sindaco - nel caso specifico purtroppo c'è è stata una leggerezza dell’operatore della Polizia municipale che sarà prontamente risolta nel ricorso alle autorità competenti».