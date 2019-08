Fiumi di droga nel Foggiano: due arresti a Carlantino e Peschici

Grande attività nelle ultime ore per i carabinieri del Foggiano impegnati a sgominare il fenomeno dello spaccio di droga. A Carlantino i militari hanno arrestato A.C., un 28enne incensurato del posto, che stavano monitorando da qualche giorno perché accoglieva in casa un continuo viavai di giovani. Hanno quindi optato per un blitz: il ragazzo si è mostrato subito agitato, e nei mobili della cucina sono stati trovati 120 grammi di marijuana, già confezionata per essere venduta. Il ragazzo è stato arrestato, e dopo l'udienza di convalida rimesso in libertà.

Analogo episodio è accaduto a Peschici, nel centro storico, dove i militari hanno notato due ragazzi appartati in un veicolo: uno dei due stava scambiando una dose di hashish con 10 euro. I due sono stati prontamente bloccati: nelle tasche dello spacciatore c'erano ulteriori 10 grammi di hashish, 2 di marijuana e 45 euro in contanti. Il giovane, A.T., 19enne, già aveva precedenti per lo stesso reato, ed è stato arrestato. Si trova ai domiciliari.