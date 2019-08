Lucera, 20enne gambizzato sabato notte: è mistero

È mistero sul ferimento con due colpi di pistola alle gambe di un giovane di 20 anni di Lucera avvenuto sabato notte. Il ragazzo, che ha precedenti per droga, è stato soccorso e trasportato all’ospedale di San Severo, e fortunatamente non è in pericolo di vita: i proiettili hanno trapassato le parti molli delle gambe. Potrebbe essere dimesso già nelle prossime ore.

Stando a quanto raccontato dalla vittima ai carabinieri, sabato notte il giovane si trovava in compagnia di un amico nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Foggia quando improvvisamente persone a lui sconosciute avrebbero sparato ferendolo alle gambe. Il ragazzo si è presentato prima al pronto soccorso di Lucera poi è stato trasferito al nosocomio di San Severo. Una versione che non convince affatto i carabinieri che stanno indagando per far chiarezza sull'accaduto.