Torremaggiore, ruba gasolio da un tir in sosta: arrestato 31enne

FOGGIA - I carabinieri della locale Stazione Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne di San Severo, già noto alle Forze dell’Ordine per furto aggravato su e di auto in sosta. L'uomo è stato sorpreso, nel corso di un servizio di controllo del territorio, mentre rubava con un tubo di silicone del gasolio dal serbatoio di un tir di proprietà di un trasportatore di Torremaggiore. Il tutto mentre si nascondeva tra le auto e gli autoarticolati in sosta.

Dopo averlo fermato e arrestato, i carabinieri hanno restituito il gasolio sottratto all’ignaro proprietario. A seguito dell’udienza di convalida per direttissima, il Giudice ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti del 31enne.