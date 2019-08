Rifiuti, dopo rogo azienda nel Foggiano: «Una intimidazione»

FOGGIA - «Potrebbe essere un modo velato per costringerci ad andare via non tanto parte di società concorrenti ma da parte di soggetti che magari non hanno la possibilità di poter interloquire con la Tekra, perché la nostra ditta non è abituata a colloquiare con figure non istituzionali o che non rappresentino il territorio da un punto di vista della legalità». È quanto sostiene Sinuhe Curcuraci, legale rappresentante della ditta salernitana «Tekra» che gestisce il servizio ecologia e nettezza urbana a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. Azienda che martedì scorso ha subito una pesante intimidazione, la quarta in due anni: un incendio doloso ha distrutto 33 mezzi per la raccolta dei rifiuti.

«L'amministratore della Tekra non ha mai ricevuto alcun tipo di pressione diretta o indiretta. Noi comunque non abbiamo intenzione di andar via», ha ribadito il manager che questo pomeriggio, insieme all’amministratore della Tekra, Antonello Balestrieri, ha partecipato al comitato straordinario per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi proprio a San Giovanni Rotondo. «È prematuro formulare una ipotesi investigativa sull'accaduto - ha precisato il Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi -. Le Forze dell’ordine stanno lavorando, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia».

Oggi intanto - fa sapere il sindaco Michele Crisetti - si sta procedendo all’aggiudicazione della gara per la gestione e della raccolta dei rifiuti per il prossimo biennio; a settembre si partirà, dunque, con l’assegnazione dell’appalto.