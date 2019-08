Foggia, preso in baraccopoli gambiano che tentò uccidere connazionale

Poco più di tre mesi fa tentò di ammazzare un connazionale dopo una lite per una bici rubata: un 21enne del Gambia, Francis Manga, è stato fermato oggi dalla Squadra mobile della Questura di Foggia all'interno del Cara di Borgo Mezzanone.

Nei confronti del giovane sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza per il ferimento di un connazionale per la compravendita di una bici rubata avvenuto il 28 aprile scorso. Manga, secondo la ricostruzione della Polizia, prima ferì un gambiano con un coltello e, dopo averlo inseguito all'interno di una baracca dove dimorava, lo colpì con una serie di fendenti con una bottiglia rotta ferendola gravemente. Oggi, quindi, il fermo del presunto feritore.

Nel corso dei controlli nel territorio dell'ex pista, i poliziotti hanno arrestato anche un nigeriano, 24 anni, Emmanuel Alize, trovato in possesso di 60 grammi di marijuana suddivisi in più dosi e due bottiglie di canapa contenenti olio di canapa: il materiale era nascosto al'interno della baracca adibita ad abitazione peraltro collegata abusivamente alla rete elettrica. Accusa che, insieme a quella della detenzione di droga, lo ha portato dritto in carcere.