Cerignola, abbandona furgone rubato su SS16 e scappa saltando dal guard-rail: arrestato

La Polizia di Cerignola (Fg) ha arrestato un 28enne rumeno, Constantin Nita Mihai, per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti nel percorrete la SS16 nel Barlettano hanno intimato l'alt a un Fiat Ducato, preceduto da una Ford Fiesta. In un primo momento il conducente del furgone ha finto di accostare, poi ha fermato il mezzo bruscamente ed è scappato saltando il guardrail, fuggendo a piedi nelle campagne adiacenti. L'uomo è stato identificato mentre stava salendo a bordo di una Ford Fiesta condotta da una donna. Nel furgone c'erano diverse parti meccaniche e di carrozzeria di Volkswagen e Lexus, tra cui cruscotti, organi propulsori, gruppi ottici. Lo stesso furgone era stato rubato nel giugno scorso in Abruzzo. L'arrestato si trova nel carcere di Trani.