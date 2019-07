Cerignola, scoperto deposito con autocarro rubato e pezzi di carrozzeria: un arresto

La polizia di Cerignola (Fg) ha arrestato ieri pomeriggio un marocchino residente nel comune foggiano, Habri Hicham, per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione in concorso con il titolare dell'area, denunciato. Infatti la polizia stradale nel corso di un controllo ha ispezionato un deposito a cielo aperto con dei prefabbricati, in via Scarafone a Cerignola. Durante le prime fasi del controllo, nella struttura c'era il marocchino, che ha cercato di sottrarsi agli agenti opponendo resistenza. Nel corso della perquisizione è stato trovato un autocarro Fiat Iveco, rubato il 20 aprile scorso. Giunto il comodatario dell'area, gli agenti hanno trovato diversi propulsori di auto, parti meccaniche e carrozzeria: il titolare dell'area è stato denunciato, il marocchino arrestato e condotto nel carcere di Foggia.