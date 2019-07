Caporalato, conferenza permanente in Prefettura a Foggia

FOGGIA - Agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro tenendo conto delle richieste della produzione agricola e un sistema efficiente di collocamento. Sono alcune delle proposte emerse alla riunione, ieri in Prefettura a Foggia, della Conferenza Permanente sezione Sviluppo Economico e Attività Produttive, indetta per esaminare le iniziative di contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro agricolo. Alla riunione hanno partecipato, oltre ai vertici provinciali delle forze di polizia, anche rappresentanti di Regione Puglia, Provincia di Foggia, Inps, Ispettorato del Lavoro, Asl, Camera di Commercio, associazioni agricole e sindacati.

Occorre alimentare liste speciali per il settore agricolo gestite dai Centri per l’impiego - emerge dall’incontro - alle quali poter attingere per soddisfare l’esigenza di manodopera. Con questo fine il prefetto Raffaele Grassi ha stimolato i sindacati (affinché i lavoratori si iscrivano nelle apposite liste) e le associazioni di categoria, affinché le imprese si rivolgano ai Centri per l’Impiego per la ricerca dei lavoratori da impiegare nei campi. La Conferenza permanente sarà quindicinale, per verificare costantemente il perseguimento di questo obiettivo.