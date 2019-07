San Severo, uccisa dal fidanzato, il legale: è morta annegata, non strangolata

FOGGIA - Sarebbe morta per annegamento e non strangolata Roberta Perillo, la donna di 32 anni uccisa giovedì scorso a San Severo (Foggia) dal fidanzato reo confesso Francesco D’Angelo. E’ quanto è emerso ,secondo quanto riferito dal legale della famiglia Perillo, l’avvocato Guido De Rossi, dall’autopsia che è stata eseguita dal medico legale Luigi Cipolloni. Durante l’esame autoptico era presente anche il consulente nominato dalla difesa, Michele Bellomo.

Roberta Perillo è stata ritrovata morta nella vasca da bagno del suo appartamento in via Rodi. Sul cadavere non sarebbero stati riscontrati altri segni di violenza se non alcune ecchimosi sul collo. La Procura di Foggia firmerà domattina il nullaosta per la restituzione della salma, quindi, con grande probabilità, i funerali saranno celebrati venerdì prossimo.