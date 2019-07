San Severo, 32enne uccisa in bagno: il fidanzato confessa e si costituisce

Una donna di 32 anni, Roberta Perillo, è stata uccisa nel pomeriggio a San Severo, nel Foggiano. La donna è stata trovata morta nella vasca da bagno nel suo appartamento. Preceduto da una telefonata del suo legale, si è presentato in questura il fidanzato, Francesco D’Angelo, di 37 anni, accompagnato dal padre, per confessare l’omicidio.

L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite. L’uomo, a quanto si apprende, è in stato confusionale, fa uso di farmaci ed è stato tratto in arresto con l’accusa di omicidio. Sul posto sono in corso i rilievi della polizia scientifica e si attende l’arrivo del pm e del medico legale.