Candela, 15enne disabile picchiato e insultato nella villa comunale da coetanei

Un caso di bullismo da parte di un gruppo di adolescenti contro un coetaneo con una leggera disabilità psichica si sarebbe verificato a Candela, nel Foggiano, all’interno della villa comunale. L’episodio risalirebbe ad una decina di giorni fa, ma se ne è avuta notizia solo oggi ed è stato denunciato dai genitori della vittima alla polizia che avrebbe già individuato i responsabili. Si tratta di cinque o sei ragazzini tra i 13 e i 15 anni che avrebbero strattonato violentemente, malmenato e insultato un 15enne.

Alla scena ha assistito un passante che, dopo aver allontanato i bulli dalla vittima, ha accompagnato il ragazzino a casa. È stato il padre del 15enne a recarsi in questura per segnalare l’accaduto all’ufficio minori. La polizia ha aperto una indagine anche per accertare se si sia tratto di un episodio isolato e se ne siano verificati altri, mentre i carabinieri hanno intensificato i controlli all’interno della villa comunale per scongiurare altri atti di bullismo. Pare che i genitori dei presunti responsabili si siano scusati con i familiari della vittima.