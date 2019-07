Terza tromba d'aria sul Gargano nel giro di 7 giorni: alberi spezzati e tetti divelti

FOGGIA - Terza tromba d’aria in 7 giorni sul Gargano, con epicentro a Manfredonia, mentre grandinate e nubifragi hanno allagato le campagne, provocato smottamenti e strappato via interi campi di pomodori. Lo sottolinea Coldiretti Foggia, alla quale sono giunte segnalazioni «dagli agricoltori di Manfredonia, Mattinata, San Marco in Lamis, San Nicandro, Vieste, Lesina e Vico del Gargano, con danni a macchia di leopardo tra il 30% e l’80% sulle colture di pomodori, zucche e ortaggi e su vigneti e oliveti».

«E' l’ultimo episodio in ordine di tempo - aggiunge Coldiretti Foggia - dopo le violente grandinate dei giorni scorsi ad Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, Serracapriola, San Severo. Tromba d’aria tra San Severo e San Marco in Lamis in provincia di Foggia, oltre all’alluvione, che ha creato vere e proprie cascate d’acqua a San Giovanni Rotondo».