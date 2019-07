Brumotti va dai bimbi di Padre Pio: il tour per portare sorrisi in ospedale

SAN GIOVANNI ROTONDO - Vittorio Brumotti, inviato speciale di Striscia la Notizia, il programma di Antonio Ricci, domani 4 luglio 2019 sarà a San Giovanni Rotondo in occasione del suo Tour in giro per l’Italia “Da Milano a Padre Pio”. Un viaggio “lento” tra arte, sport e solidarietà Alle 16:30 Brumotti visiterà il Presidio di Riabilitazione “Gli Angeli di Padre Pio” e “abbraccerà” gli ospiti della struttura, soprattutto i piccini per donargli un sorriso che certamente sarà prontamente ricambiato.

«Vado dal mio sponsor principale che è colui che mi fa stare in piedi sui cornicioni e mi tira fuori dai rioni - ha dichiarato il volto noto della tv -. Mi protegge tutto l’anno, sono molto devoto a Padre Pio, sono molto credente. Questo è stato un cammino di Santiago fatto in Italia con la mia bicicletta, fatto di italiani, persone fantastiche che mi hanno accolto e coccolato in ogni luogo del cuore e in ogni Bene del FAI dove sono andato».

Il Presidio “Gli Angeli di Padre Pio”, che proprio in questi giorni ha ricevuto il prestigioso riconoscimento d’eccellenza quale UNICO Presidio di Riabilitazione extraospedaliero in Italia ad aver conseguito l’accreditamento internazionale JCI.